Koprski policisti so ob 16.36 prejeli klic o poskusu ropa v zlatarni Celje v centru Kopra. Neznanec je zagrozil prodajalki, zatem je prostor zapustil in pobegnil.

Policisti so moškega po opisu in informacijah očividcev izsledili in prijeli ob 17. uri, nedaleč od kraja storitve kaznivega dejanja. Domnevnemu osumljencu so odvzeli prostost. Trenutno poteka preiskava, policisti bodo podrobnosti predstavili jutri.