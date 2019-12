Poskusil ga je ubiti na njegovem domu

Moški z območja Postojne je v petek, 20. decembra, storil kaznivo dejanje poskusa uboja, so sporočili koprski policisti. 48-letnik je poskušal vzeti življenje svojemu znancu, 45-letnemu Postojnčanu. Policisti so v ponedeljek, 23. decembra, osumljencu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njega odredil pripor. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora od pet do 15 let.

»Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper in policisti Policijske postaje Postojna zbirajo obvestila in dokaze o obstoju suma, da je 48-letni moški z območja Postojne v petek storil kaznivo dejanje poskusa uboja. Moški je poskušal vzeti življenje 45-letnemu Postojnčanu, ki je njegov znanec,« so še sporočili policisti.

48-letnik je v petek popoldne prišel na dom oškodovanca, s katerim imata spore še iz preteklosti. Pod pretvezo, da je poštar, je dosegel, da mu je oškodovančeva mati odprla vrata hiše. Takoj zatem je osumljenec z uporabo solzivca onesposobil in z nevarnim predmetom napadel njenega sina, ki je v tistem trenutku po stopnišču prišel v pritličje hiše. Napadeni je dobil več presekanin in ureznin po glavi. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer so ugotovili, da je utrpel hude poškodbe.