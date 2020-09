Poslabšanje vremena bo najbolj izrazito v petek

Naši kraji so pod vplivom vlažnih jugozahodnih tokov, ki občutno povečujejo nestanovitnost. Danes in jutri se bodo ob občasni spremenljivosti še pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.

Izrazita višinska dolina s hladnejšim zrakom se medtem od zahoda približuje našim krajem in bo vplivala na vreme pri nas zlasti v noči na petek in v petek, ko pričakujemo prihod solidne hladne vremenske fronte. V petek bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo močne do obilne padavine. Vmes bodo tudi nevihte, lahko tudi močne.

V noči na soboto bo zapihala zmerna burja in se bo ozračje ohladilo. Temperature se bodo spustile za 6 ali 7 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo v glavnem spremenljivo ali oblačno in v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem razmeroma hladno. Najvišje dnevne temperature bodo povečini pod 20 stopinjami Celzija.