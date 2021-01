Poslanci podprli Conteja, zdaj na vrsti senat

Zaupnica v poslanski zbornici je bila nekakšno ogrevanje, jutri, 19. januarja, pa gre v senatu zares. Da bodo poslanci izglasovali zaupnico vladi Giuseppeja Conteja, je bilo jasno že pred samim glasovanjem. To se je tudi zgodilo, s 321 za in 259 proti, vzdržalo se je 27 poslancev, za večino pa je zadostovalo 291 glasov. Poslanci stranke Italia viva, zaradi katere je do vladne krize sploh prišlo, ko je Matteo Renzi, ustanovitelj stranke, nekdanji predsednik vlade, danes senator, iz vladne ekipe umaknil »svoji« ministrici, so se glasovanja vzdržali.

Pričakovati je, da se bo Italia viva te poteze poslužila tudi v torek, ko bodo o zaupnici vladi glasovali v palači Madama, kar pa bo voda na mlin vladni koaliciji: če bi glasovale vse stranke, bi Conte za izglasovanje zaupnice potreboval 161 glasov, z vzdržanjem stranke Italia viva pa bo za potrditev zaupnice dovolj relativna večina oziroma 149 glasov. Zna se torej zgoditi, da bo stranka, ki je zamajala drugo Contejevo vlado, hkrati tudi tista, ki ji bo zagotovila obstoj. Conteju namreč analitiki napovedujejo od 151 do 157 glasov.