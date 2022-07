Poslovil se je Eugenio Scalfari

V 99. letu starosti se je poslovil Eugenio Scalfari, novinar in ustanovitelj dnevnika Repubblica in tednika Espresso. Bil je prvi urednik-menedžer v italijanskem založništvu.

V 50. letih je začel sodelovati z Mondo di Pannunzio in Europeom Arriga Benedettija, s katerim je tudi ustanovil Espresso. Leta 1968 je za en mandat postal poslanec z Italijansko socialistično stranko.

Kot že omenjeno, je ustanovil tudi dnevnik Repubblica, kjer je delal do 90. let. Leta 1996 je dokočno zapustil Repubblico, a je še vedno pisal kot kolumnist. V zadnjih letih se je predvsem posvečal pisanju romanov, pa tudi avtobiografije in knjige, v kateri opisuje svoja srečanja s papežem Frančiškom in kardinalom Carlom Mario Martinijem.