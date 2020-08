Posneli bodo nadaljevanje filma Dirty Dancing

Leta 1987 sta v legendarnem filmu Umazani ples (Dirty Dancing) zaplesala Jennifer Grey in pokojni Patrick Swayze. Po 33 letih sledi nadaljevanje, ki ga bo režiral Jonathan Levin. O novem filmu ni veliko znanega, le da bo Jennifer Grey tako stopila pred kamero kot sodelovala kot glavna producentke, piše britanski The Guardian.

Generalni direktor produkcijske hiše Lionsgate, ki stoji za filmom, je povedal, da bo nadaljevanje »natanko takšen romantičen, nostalgičen film, kot ga pričakujejo ljubitelji in zaradi česar je Umazani ples postal najbolj izposojan naslov v zgodovini podjetja«.

Film Emileja Ardolina iz leta 1987 s proračunom, vrednim šest milijonov dolarjev, je v blagajne kinematografov po svetu prinesel 214 milijonov dolarjev in je še vedno priljubljen na domačih platformah za predvajanje.

Umazani ples je prejel oskarja in zlati globus za najboljšo pesem (I've Had) The Time of My Life, gledalci pa so se zaljubili v like, glasbo in plesne gibe.

Swayze je odigral tudi stransko vlogo plesnega učitelja v filmu Umazani ples 2 (Dirty Dancing: Havana Nights) iz leta 2004, ki pa ni pravo nadaljevanje uspešnice Umazani ples. V filmu, katerega dogajanje je umeščeno na Kubo leta 1958, sta zaigrala še Diego Luna in Romola Garai. Po pisanju spletnega portala film ni postal uspešnica, poroča STA.