Posnetki o nasilnih policistih sprožili odzive in preiskave

Več evropskih medijev je v sredo objavilo prispevke o nezakonitih postopkih in nasilju policistov do migrantov na Hrvaškem in v Grčiji, kar je sprožilo vrsto odzivov tako na Hrvaškem kot v drugih evropskih državah. V Zagrebu so po objavi posnetkov napovedali preiskavo, kar je zahtevala tudi evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Hrvaška komercialna televizija RTL je v sredo zvečer objavila posnetke, na katerih je videti moške z zakritimi obrazi, ki preganjajo migrante iz Hrvaške čez reko Korano v Bosno in Hercegovino ter jih tepejo s palicami, kakršne imajo pripadniki posebnih enot hrvaške policije. Videti je tudi dele uniform in kose orožja, ki so podobni uniformam in oborožitvi posebnih enot hrvaške policije. Posnetki naj bi nastali junija letos v okviru osemmesečne novinarske preiskave s kolegi iz Liberationa, Spiegla, švicarske javne televizije SFR, dunajskega uredništva nemške javne televizije ARD, nizozemske novinarske mreže Lighthouse in še nekaterih medijev. Televizija je še navedla, da vrsta informacij, ki so jih zbrali, kaže, da podobne postopke policisti izvajajo tudi na ostalih mejah EU, predvsem v Romuniji in Grčiji.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.