Postopno se veča število hospitaliziranih bolnikov

V FJK so danes ob 3459 PCR testiranjih potrdili 495 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so še 4494 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 1436 novih okužb. Skupno je bilo torej ob 7953 testiranjih potrjenih 1931 novih okužb, pri čemer je bil delež pozitivnih testov nekaj več kot 24-odstoten.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 173 bolnikov s covidom-19, kar je osem več kot včeraj, sedem jih potrebuje intenzivno zdravljenje, pri čemer se število od včeraj ni spremenilo. Umrla sta dva bolnika s covidom-19. Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 5169 bolnikov s covidom-19, in sicer 1294 na Tržaškem, 2423 na Videmsem, 975 na Pordenonskem in 477 na Goriškem.

Incidenca se je tudi danes povečala in je zdaj 937,3 okužbe na 100.000 prebivalcev, kar je 46 več kot včeraj.