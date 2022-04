Postopno upada tudi število samoizolacij

V FJK so danes ob 900 PCR testiranjih potrdili 72 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 8-odstoten. Opravili so še 1489 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 201 novo okužbo (delež 13,50-odstoten).

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 157 bolnikov s covidom-19, trije več kot v soboto, intenzivno zdravljenje jih potrebuje šest, to število pa se od sobote ni spremenilo.

Umrla sta dva bolnika s covidom-19. Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 4984 bolnikov s covidom-19, in sicer 1233 na Tržaškem, 2358 na Videmskem, 942 na Pordenonskem in 451 na Goriškem. Ozdravelo je 329.220 ljudi, klinično zdravih je 235. Končno upada tudi število samoizolacij, ki jih je 23.723 ljudi, kar je 610 manj kot v soboto.