Posvečeno prijateljem za in čez mejo (video)

Zgodovinar in saksofonist Piero Purich je pripravil videoposnetek ob 25. aprilu, »posvečen prijateljem za in čez mejo«. V njem sta nagovor in glasbeni poklon. »Trenutni položaj na svetu in predvsem v Evropi se mi zdita nevarna«, je zapisal v spremni besedi, »ne le zaradi covida-19, pač pa tudi za osebne pravice in za demokracijo«. Posnetek je nastal ob obletnici osvoboditve izpod nacifašizma in ga je posvetil prijateljem v Italiji, Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem. Na saksofon je med drugim zaigral tudi Bilečanko in Bella ciao. Vabimo vas, da mu prisluhnete.