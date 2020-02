Posvet o fojbah ni všeč nekaterim desničarjem

Vsedržavno združenje italijanskih partizanov VZPI-ANPI prireja jutri popoldne v senatni knjižnici v Rimu posvet o obmejnem fašizmu in o drami fojb, na katerem bodo - poleg zastopnikov organizatorjev - govorili zgodovinarji Giovanni De Luna, Anna Maria Vinci, Franco Cecotti in Marta Verginella. To ne bo uradna prireditev ob 10. februarju, dnevu spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, temveč prispevek VZPI-ANPI za boljše spoznavanje teh zgodovinskih dogajanj.

Kljub temu, da ne gre za uradno prireditev in da senatna knjižnica od vedno gosti pobude, debate in srečanja raznoraznih organizacij, so se proti jutrišnjemu srečanju že spravila nekatera desno usmerjena združenja. Na twitterju se je s »čivkom« oglasil tudi znani italijanski filozof Marcello Veneziani, ki se mu pobuda zdi »zgodovinska sramota in žalitev žrtev fojb« ter »nedopustno, da se je uradno prireditev ob 10. februarju prepustilo ANPI-ju,«, kar seveda ni res. Desnica se je očitno na znani način že začela pripravljati na 10. februar ...