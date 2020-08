V današnjem Poletnem miksu vas v časopisu med drugim čakajo potepanja po sledeh Mihca in Jakca, po simbolni Gregorčičevi osi in od Antonijevega rova do Divjega jezera in žlikrofov, izpod peresa Marte Ivašič, Alda Rupla in Roberta Šabca. Robert Šabec podpisuje tudi mladinsko zgodbo Štiriperesna deteljica in zaklad z ladje Rex, rubrika Za bistre glavice pa je posvečena najmlajšim. Na voljo je 37. nadaljevanje romana Kam gre veter, ko ne piha Dušana Jelinčiča ter strip Črni plamen.