Potniška letala od danes lahko znova v Slovenijo

Slovenija od danes znova dovoljuje mednarodni letalski potniški promet. Vlada je odpravila prepoved opravljanja mednarodnih zračnih prevozov, ki jo je uvedla 17. marca v okviru ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. Od danes so dovoljeni leti na mednarodna letališča v Sloveniji - Ljubljana, Maribor in Portorož -, ne pa tudi na lokalna letališča, kjer prepoved mednarodnega potniškega prometa ostaja v veljavi do 12. junija. Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so vladni ukrep pozdravili, saj bodo lahko letalski prevozniki načrtovali letenje. Večina letalskih prevoznikov je lete odpovedala do konca maja.

Za potnike in za osebje letališč bodo sicer veljali strogi zdravstveni ukrepi, med drugim bodo morali ohranjati razdaljo 1,5 metra, obvezna bosta razkuževanje rok in zaščitna maska, število potnikov v terminalu in na avtobusih pa bo prepolovljeno.