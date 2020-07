Potrdili 24 okužb, po eno v Pivki, Postojni in Kanalu

LJUBALJANA – V ponedeljek so v Sloveniji ob 914 testiranjih potrdili 24 okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 22 oseb, tri so potrebovale intenzivno zdravljenje. V domačo oskrbo so odpustili dve osebi, že tretji dan zapored pa je umrl en bolnik s covidom-19.

Največ okužb je bilo potrjenih v najstarejši starostni kategoriji ‒ pozitivnih na novi koronavirus je bilo sedem ljudi, starejših ob 85 let. Pet novookuženih spada v starostno kategorijo od 55 do 64 let, po trije novi primeri so bili potrjeni v starostnih kategorijah od 15 do 24 in od 45 do 54 let, po dva pa pri ljudeh, starih med 35 in 44 ter med 75 in 84 let. V starostnih skupinah od 25 do 34 in od 65 do 74 let je bila v ponedeljek potrjena ena nova okužba.

V ponedeljek je bilo šest okužb potrjenih pri občanih Hrastnika, kjer je trenutno 34 aktivnih okužb. Po dve novi okužbi sta bili odkriti pri občanih Ljubljana in Trbovlje, po eno primer pa so potrdili pri osebah s stalnim prebivališčem v občinah Velenje, Kranj, Zagorje ob Savi, Kočevje, Pivka, Radovljica, Črenšovci, Postojna, Sveti Jurij ob Ščavnici, Kanal, Lukovica, Naklo, Novo mesto in Šmartno pri Litiji.

Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih 1977 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je skupaj 114 bolnikov.