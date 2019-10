Davi ob 6.51 so se tla stresla kakih 10 km južno od Snežnika, na Hrvaškem, 57 km vzhodno od Trsta. Po podatkih italijanskega instituta za vulkanologijo in geologijo INGV je potres dosegel magnitudo 2,2, žarišče so namerili 8 km pod zemeljsko površino. Po prvih podatkih so potres čutili tudi ponekod v zahodnih in osrednjih predelih Slovenije.