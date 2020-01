Ob 13.53 so se v Karniji stresla tla. Po podatkih italijanskega instituta za vulkanologijo in geologijo INGV je bilo žarišče v bližini kraja Forni di Sotto. Sunek je dosegel magnitudo 3, žarišče so namerili 10 km pod zemeljsko površino. Po prvih podatkih so potres čutili v večjem delu Karnije in tudi ponekod v Venetu.