Potrjen suspenz za Calligarisa, ki je rekel, da bi streljal na migrante

Deželni svet je z večino glasov, vzdržali so se le predstavniki Lige, izrekel dvodnevni suspenz deželnemu svetniku Antoniu Calligarisu zaradi sporne izjave v zvezi z migranti med sejo deželne komisije, ki je potekala 4. avgusta in ki jo je prekinil vdor dvanajsterice neofašističnih skrajnežev gibanja CasaPound. Predstavnik Lige in deželni svetnik Antonio Calligaris je tedaj med prepiranjem s casapoundovci zakričal: »Migrante bi mirne duše streljal«. Calligaris se tako ne bo mogel udeležiti naslednjih dveh zasedanj deželnega sveta, ki bosta na sporedu jutri, 30. septembra, in v četrtek, 1. oktobra.

Calligaris se je opravičil in povedal, da obžaluje izjavo, ki ne odraža njegovega osebnega prepričanja in je hkrati zagotovil, da nikakor ne namerava spodbujati k sovraštvu.