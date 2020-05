Potrjeno: za pot v šolo meje ni več

Danes je prišla še uradna potrditev, ki jo je za Primorski dnevnik izreklo več virov. Za obisk šole meja ne bo ovira, so potrdili vladni komisar FJK Valerio Valenti, generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu in več obmejnih občin na slovenski strani. Dijaki in študentje so obravnavani kot čezmejni delavci in kot taki lahko torej prečkajo mejo. Čezmejni študenti, dijaki in učenci bodo lahko prečkali mejo, ne da bi jim bilo treba prestajati karantene. Bodo pa študenti, dijaki in učenci morali dokazati obiskovanje izobraževalnih ustanov v Sloveniji z ustreznim potrdilom, ki ga bodo izdale šole oz. univerza. Mladoletne bodo na pot čez mejo lahko spremili starši. Za tak dogovor sta se zavzela tudi Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Dogovor o prostem prečkanju meje čezmejnih šolarjev je Italija že sklenila tudi z Avstrijo.

