Državno tožilstvo iz Vidma preiskuje tri profesorje oz. učitelje na šolah različnih stopenj in lekarnarja zaradi suma goljufije v oteževalnih okoliščinah ter ponaredbe uradnih listin. Lekarnar jim je nudil covidna potrdila, ki so sicer obvezna za poučevanje, ne da bi opravili kakršnihkoli brisov. Z lažnimi covidnimi potrdili so tako redno prihajali v šolo. Karabinjerji so na Videmskem in pri Padovi danes zjutraj opravili hišne preiskave na domovih vseh štirih osumljenih.