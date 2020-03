Pouk na daljavo v času koronavirusa

Deželni šolski urad je v dogovoru z deželno upravo poslal vsem ravnateljstvom dokument s smernicami za izvajanje didaktične dejavnosti med epidemijo koronavirusa. "Problem se lahko spremeni v priložnost, in sicer v razvijanje novih sistemov za zagotovitev homogene in dosledne izobraževalne ponudbe na celotnem ozemlju," je izjavila Alessia Rosolen, ki je v deželni vladi pristojna za šolstvo.

Namen je preseči ovire, ki jih povzroča prekinitev pouka, in sicer preko alternativnih kanalov. Smernice vsebujejo navodila za učno osebje glede učnega gradiva, dostopnega na spletu in komunikacije z učenci ter dijaki. Pri tem obravnava različne programe in aplikacije od Googla in WhatsAppa do WeTransferja, Youtuba in Dropboxa. Dokument temelji na uredbi italijanskega predsednika vlade.