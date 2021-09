Poulično nasilje v središču Ljubljane

Včerajšnji protest nasprotnikov zaostrovanja protikoronskih pogojev se je v središču Ljubljane izrodil v poulično nasilje. Nekateri nasilni protestniki (shoda se je menda udeležilo okrog 8 tisoč ljudi) so proti parlamentu metali prižgane bakle, steklenice ter granitne kocke. Posredovala je policija, ki je okoli 21. ure uporabila solzivec, vodni top in kasneje tudi penaste naboje. Napete razmere, v katerih je bilo poškodovanih več policistov in razbitih več oken na poslopju državnega zbora, so se umirile šele v poznih večernih urah.

Nasilneži so med shodom skandirali tudi nekatera navijaška gesla. Policija je nato uporabila vodni top in razgnala množico. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, jim je v poznih večernih urah uspelo vzpostaviti javni red in mir. Protestniki so se sicer po uporabi vodnega topa še naprej zbirali v skupinah v središču Ljubljane in nadaljevali s kršitvami. »Policiste so napadali s steklenicami in granitnimi kockami,« so sporočili s PU Ljubljana.

Na proteste proti vladnim ukrepom za omejevanje širjenja novega koronavirusa in obveznemu izpolnjevanju pogoja PCT za dostop do večine storitev je že nekaj dni vabilo gibanje Resnica, ki ga vodi kranjski lokalni politik Zoran Stevanovič. Protest so podprla tudi nekatera druga civilna združenja, med njimi skupina na Facebooku “Maske dol”, himno pa je s protestniki zapela pevka Saška Lendero. Govorniki na protestu so udeležence pozvali k mirnemu shodu, ki pa se je, kot rečeno, izrodil v nasilje.