Povabljenci so jo odnesli brez okužb

Pilotni projekt nadzorovane udeležbe poroke in sprejema, ki so ga izvedli na Hrvaškem, je povsem uspel, poroča časopis La voce del popolo. Med udeleženci poroke in sprejema niso zaznali niti ene nove okužbe z novim koronavirusom. Sprejema, ki je potekal v neki zagrebški restavarciji v 26. nadstropju, se je udeležilo 86 ljudi. Dvodnevnega poročnega praznovanja v nekem zagrebškem golf klubu pa se je udeležilo 130 povabljencev. Šlo je za osebe, ki so že bile cepljene z dvema odmerkoma, ki so prebolele koronavirus ali ki so opravile testiranje malo pred dogodkom. Hrvaški inštitut za javno zdravje je vsem udeležencem v preteklih dneh opravil testiranje, pri čemer so ugotovili, da se nihče ni okužil.

»Prišel je čas popolnega odprtja, število okužb se manjša in se bliža poletje. Projekti nadzorovane udeležbe so dokazali, da sprejemi ne predstavljajo novih tveganj,« je komentirala predsednica neodvisnega združenja gostincev Žaklina Troskot.