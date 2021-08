Povečalo se je število nesreč na delu v Furlaniji - Julijski krajini

V Furlaniji - Julijski krajini prihaja do vse več poškodb na delovnem mestu. Statistika je pokazala, da je bilo v prvi polovici letošnjega leta poškodb za kar 23 odstotkov več, kot v enakem obdobju lani. Če se je na delu lani poškodovalo 6331 delavcev, se jih je letos kar 7777. Žal je bilo več tudi smrti na delu. V prvi polovici lanskega leta je prišlo do sedmih nesreč s smrtnim izidom, od januarja do junija letos pa je bilo tragičnih dogodkov na delu kar 12. Če statistiko primerjamo s smrtmi na delu v prvi polovici leta 2019 (takrat so umrli trije delavci) opazimo, da se je v dveh letih število smrtnih nesreč na delu v deželi kar početverilo. Skrb vzbujajočo statistiko so glasno kritizirali pri sindikatu Cgil in pristojen pozvali k ukrepanju. "Ko govorimo o prerodu o pandemiji, ne smemo govoriti o prerodu, ki bi prizadel življenja delavcev," so zapisali v tiskovnem sporočilu.