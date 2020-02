Povečan promet vojaških in civilnih vozil

Zaradi priprav in dovoza vojaške opreme ameriških sil bo danes in jutri (petek) povečan promet civilnih tovornih vozil iz smeri Fernetičev proti Postojni, v soboto, 22. februarja, pa vojaških vozil iz smeri Maribora proti Postojni. Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske in strelišču Bač bo namreč med 24. februarjem in 6. marcem potekalo mednarodno vojaško usposabljanje, zato bodo v tem času manjše kolone vojaških vozil.

Promet vojaških in civilnih vozil bo ponovno povečan, v obratnih smereh, od 6. do 9. marca.