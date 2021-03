Povečini sončen, a še ne pomladen teden

Nad Sredozemljem se krepi anticiklon, ki nam bo zagotovil več dni s stanovitnim in povečini sončnim vremenom. Postopno bo začel pritekati tudi nekoliko toplejši zrak, toda občutnejših otoplitev v prihodnjih dneh še ne pričakujemo. Zlasti noči bodo razmeroma mrzle, čez dan pa bomo postopno namerili kakšno stopinjo Celzija več. Sončno vreme bi moralo vztrajati do vključno petka, v soboto in nedeljo pa za zdaj kaže na več vlage in oblakov ter na morebitno občasno rosenje.

Od danes do vključno petka bo povečini sončno. Nekaj več spremenljivosti bo zlasti v popoldanskih urah, ko ni ravno izključena kakšna posamezna ploha. Danes in jutri bo občasno pihala šibka do zmerna burja burja, ki bo v sredo ponehala.

V četrtek in petek bo povečini jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo, ki je bo več v petek. Nekoliko topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 15 stopinj Celzija ali morda še za kakšno stopinjo višje.

V soboto in nedeljo za zdaj kaže na bolj vlažno in oblačno vreme z morebitnimi občasnimi rahlimi padavinami.