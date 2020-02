Dark Theme

Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje. Dobro branje! Povelikonočni beluši

Upam, da ste lepo preživeli velikonočne praznike in si privoščili vse tiste dobrote, ki jih predvideva tradicija ali pa požrešnost slehernega. Čas je prišel, da pomislite tudi na zdravje in pustite, da se tudi vaš prebavni trak oddahne in zato se bomo danes ukvarjali samo z zelenjavo. Naj vam najprej svetujem recept za belušev narastek, za katerega potrebujemo: 250-300 g belušev, 40 g masla 30 g moke 250 ml mleka 4 rumenjake 4 beljake sol in poper

Belušev narastek (foto:www.soniaperonaci.it)

Beluše očistimo in jih skuhamo v slanem kropu, pri čemer pazimo, da se ne razkuhajo. Kuhanim belušem odrežemo glavice, stebelca pa s paličnim mešalnikom sesekljamo v gladko maso. Iz masla in moke naredimo svetlo prežganje, mu prilijemo mleko in prekuhamo, vmešamo beluševo maso, solimo, če je potrebno in popramo, ter odstavimo. Sedaj lahko vmešamo enega za drugim rumenjake in dodamo še glavice belušev, ki smo jih prihranili. Beljake stepemo s ščepcem soli v trd sneg, ki ga previdno primešamo beluševemu pireju. Zmes vlijemo v ognjevarni model za narastke, pri tem pa pazimo, da zmes sega le do višine dveh tretjin posode, ker med peko narastek pač močno naraste. V vnaprej segreti pečici (170 stopinj) pečemo približno 25 minut. Pozor: če narastka ne ponudimo takoj, bo hitro upadel. Če se vam narastek zdi prelahek, pa se lahko odločite za beluše po poljsko. Zanje potrebujemo: 1 kg belušev 2 trdo kuhani jajci 125 g masla 50 g krušnih drobtin 2 žlici sesekljanega peteršilja

Beluši po poljsko (foto: sl.hiloved.com)