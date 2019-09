Povezava med elektronskimi cigareti s pljučnimi obolenji?

Ameriške zdravstvene oblasti so v vzorcih elektronskih cigaret odkrile tokoferil acetat, ki bi se ga lahko povezalo s povečanim številom pljučnih obolenj v državi, poročajo ameriški mediji.

Tokoferil acetat je derivat vitamina E in je lahko nevaren, ko se ga vdihava.Preiskovalci ameriške uprave za hrano in zdravila (FDA) so odkrili kemikalijo v elektronskih cigaretah z marihuano, ki so jih kadili ljudje, ki so kasneje zboleli, je v četrtek poročal časnik Washington post.

Zelo visoke vrednosti iste kemikalije so odkrili v skoraj vseh vzorcih z marihuano, ki so jih priskrbeli pacienti v New Yorku, so v izjavi sporočile newyorške zdravstvene oblasti. Opozorili so, da so v porastu pljučna obolenja, ki so povezana z elektronskimi cigareti in da so zdravniki poročali o 34 tovrstnih obolenjih. Po celi državi pa so zabeležili več kot 200 primerov pljučnih obolenj, ki naj bi bila povezana z elektronskimi cigareti, še piše Washington post.

Newyorške zdravstvene oblasti so pozvale ljudi, naj bodo previdni pri uporabi elektronskih cigaret in naj se nemudoma obrnejo na zdravniško pomoč, če dobijo nenavadne simptome.

Washington post je sicer še pisal, da čeprav je lahko odkritje prisotnosti kemikalije dobra sled, strokovnjaki verjetno še dolgo ne bodo mogli z gotovostjo trditi, kaj je vzrok za porast pljučnih obolenj.