V okolici Gumina so v noči na sredo povozili volka Jelka, ki je nosil radijsko ovratnico ljubljanske univerze.

Poginulo žival so v sredo zjutraj okoli 5. ure našli deželni gozdni nadzorniki. Gre za samca, ki so ga leta 2020 ujeli in izpustili na planoti Jelovica, nadeli pa so mu radijsko ovratnico, da so tako študirali njegove premike.