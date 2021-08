Povprečna starost okuženih padla na 26 let

V Italiji so danes ob 83.223 testiranjih potrdili 3190 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 3,83-odstoten (včeraj 3,2-odstoten). Umrlo je 23 bolnikov s covidom-19.

Niti ene okužbe niso v zadnjih 24 urah potrdili v Moliseju in v pokrajini Bocen. Hospitaliziranih je 2070 covidnih bolnikov (116 več kot včeraj), intenzivno nego pa pobrebuje 249 (19 več) covidnih bolnikov. Aktivno okuženih je 93.017, kar je 1667 več kot včeraj.

V zadnjem mesecu je umrlo 260 bolnikov s covidom-19, potrjenih pa je bilo 81.714 novih okužb, od katerih 915 med zdravstvenimi delavci. Povprečna starost od začetka pandemije je bila 46 let, medtem ko je v zadnjih 30 dneh padla na le 26 let.

Na matematičnem institutu italijanskega raziskovalnega sveta CNR so medtem izračunali, da je državna incidenca okužb z novim koronavirusom dosegla višek in da bo torej začela upadati, kar pa še ne velja za nekatere dežele, ki so še daleč od vrha krivulje.