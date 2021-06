Povsem cepljenih 100 milijonov evropejcev

Povsem cepljenih je 100 milijonov Evropejcev, več kot polovica odraslih se je doslej cepila z vsaj enim odmerkom, je danes v Bruslju izpostavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na novinarski konferenci pred vrhom G7 v britanskem Cornwallu. Predsednica komisije je ob tem izpostavila, da EU ni nikoli ustavila izvoza in da je zagotovila, da gre cepljenje doma z roko v roki s cepljenjem po vsem svetu. Od 700 milijonov odmerkov cepiva, proizvedenega v EU od lanskega decembra, so približno 350 milijonov odmerkov izvozili v več kot 90 držav, je ponazorila.

Spomnila je, da je pred nekaj tedni tudi druge pozvala k odprtosti in izrazila zadovoljstvo, da načrtovano skupno sporočilo vrha G7 sedaj to izraža. Pri tem je nakazala, da se v povezavi s tem nadeja spodbudnih sporočil od ZDA. EU si je zastavila cilj, da bo do konca poletja cepila 70 odstotkov odraslih. Von der Leynova je nato aprila ocenila, da bo mogoče ta cilj doseči že julija.