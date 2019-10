Povzročil nesrečo in pobegnil

Sinoči ob 22.05 je pri izvozu Slavček na koprski hitri cesti (v smeri proti Ljubljani) osebno vozilo zapeljalo z vozišča in prebilo odbojno ograjo, pri čemer se je nagnil drog javne razsvetljave, z njega pa je padla svetilka, poročajo Primorske novice.

Na kraj so takoj prihiteli gasilci Gasilske brigade Koper, ki so zavarovali kraj nesreče, izklopili akumulator ter s tehničnim posegom iz vozila rešili ponesrečenca, ki so ga reševalci nujne medicinske pomoči nato odpeljali v izolsko bolnišnico.

Gre za 50-letnega voznika iz Italije, so danes sporočili policisti iz Kopra. Nesrečo je povzročil 24-letni voznik iz Divače, ki se je zaletel v zadnji del njegovega avtomobila. Trčenje je bilo silovito, avtomobil je odneslo s cestišča v odbojno ograjo, mlajši povzročitelj nesreče pa je s kraja zbežal. Kasneje je sam prišel na policijsko postajo in opisal, kaj se je zgodilo. Policisti so ga preizkusili z alkotestom, ki je pokazal, da je imel v telesu 0,69 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

24-letnika bo doletela kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje in zaradi pobega s kraja nesreče, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč. Italijanski voznik, ki se zdravi v izolski bolnišnici, je v nesreči utrpel hujše poškodbe.