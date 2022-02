Povzročitelj nesreče je bil že trikrat pravnomočno obsojen

Povzročitelj nesreče, v kateri sta v nedeljo zvečer na avtocesti A28 izgubili življenje dve mladi ženski in sta bili poškodovani dve mali deklici, ena huje, je bil v preteklosti že trikrat pravnomočno obsojen, enkrat tudi zaradi vožnje pod vplivom alkohola, je povedal pordenonski državni tožilec Raffaele Tito. V primeru obsodbe zato ne bo mogel računati na pogojno kazen, je izpostavil. Gre za 61-letnega bolgarskega državljana Dimitreja Trajkova, ki živi v Furlaniji - Julijski krajini, kjer vodi uveljavljeno mednarodno prevozniško podjetje. Moški je trenutno v priporu. Ko so ga policisti aretirali na domu in mu sporočili, da sta v nesreči umrli ženski, je bil močno pretresen in je dogodek močno obžaloval.

Državni tožilec je med drugim izpostavil, da so pripor zahtevali, ker je nesrečo povzročil zaradi prehitre vožnje in nespoštovanja varnostne razdalje ter zaradi oteževalnih okoliščin, da je povzročil smrt več oseb, pobegnil s kraja nesreče in da je vozil pod vplivom alkohola. Poškodovanim pa niti ni nudil prve pomoči.

Zdravstveno stanje večje sestrice, ki je bila poškodovana v nesreči, se medtem na srečo izboljšuje, za malo sestrico, ki je bila operirana, pa si zdravniki še pridržujejo prognozo, četudi so optimisti. Deklici je v nedeljo zvečer v bolnišnici dosegel oče.