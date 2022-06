Povzročitelj prometne nesreče mora v zapor

Sodišče v Pordenonu je danes na zaporno kazen sedmih let obsodilo 61-letnega Dimitreja Trajkova, ki je 30. januarja letos pri kraju Azzano Decimo z avtom ubil 20-letno Jessico Fragasso in njeno sestrično Saro Rizzotto, ki je bila stara 26 let. Obsojenca dolžijo povzročitve prometne nesreče z oteževalno okoliščino bega iz kraja nesreče. Trajkov ubitima dekletoma namreč ni nudil pomoči. V trku sta bili ranjeni tudi hčerkici Sare Rizzotto, ki sta nesrečo preživeli.

Da je zaporna kazen premila, so prepričani svojci pokojnic. »Življenje vsakega od deklet je vredno le tri leta leta in pol,« je dejala mati ene od pokojnic. Oče umrle pa je novinarjem razložil, da sta družini za storilca kaznivega dejanja pričakovali vsaj deset let zapora, kljub temu, da so Trajkovu sodili po hitrem postopku, zaradi česar je bil deležen milejše zaporne kazni.

Tistega usodnega večera je bolgarski podjetnik, ki že vrsto let živi v Furlaniji in je dejaven na področju avtoprevozništva, vozil s prekomerno hitrostjo in ni upošteval varnostne razdalje, ko je trčil najprej v vozilo staršev ene od žrtev, nato pa v avto, kjer sta bili umrli dekleti in otroka. V preteklosti je že bil nekajkrat pravnomočno obsojen, med drugim tudi zaradi vožnje pod vplivom alkohola.