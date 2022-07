Požar še naprej pod nadzorom

Obsežen požar na Krasu je še naprej pod nadzorom, noč je bila za vse gasilce in druge službe za zaščito in reševanje dokaj mirna, je med drugim sporočil nočni vodja intervencije Stanko Močnik. Na območju Kostanjevice in sosednjih predelov je bilo 734 gasilcev, nadzorovali so požarišče ter čistili in zalivali njegove robove, so sporočili iz regijskega štaba za Civilno zaščito. Nastalo je tudi nekaj manjših posameznih aktivnih žarišč, ki pa so jih obvladali.

Civilna zaščita med drugim opozarja, naj ljudje ne prihajajo na ta del Krasa na izlete in oglede, kajti gasilci, gozdni delavci in vojaki so še vedno na delu, poleg tega predstavljajo nevarnost ožgana drevesa in neeksplodirana ubojna sredstva iz 1. svetovne vojne.

Včeraj je, kot smo poročali, ob 1500 gasilcih v intervenciji sodelovalo še okoli 260 gozdnih delavcev oziroma sekačev, 144 pripadnikov Slovenske vojske ter pripadniki civilne zaščite, policije, nujne medicinske pomoči, rdečega križa, Darsa in drugih služb.

Pri gašenju iz zraka so sodelovale zračne enote iz Slovenije, Srbije, Madžarske, Italije, Slovaške in Avstrije, popoldne pa sta prelet izvedli tudi letali Spartan iz Romunije. Zračne enote so tako izvedle prek 150 ur naletov, sicer pa je bilo po besedah Roberta Okorna iz štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko največ težav na severnem delu požarišča, v smeri Vipavske doline.