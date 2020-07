Požar v nantski katedrali

Več deset gasilcev se je danes zjutraj spopadlo s požarom v katedrali sv. Petra in Pavla v mestu Nantes na zahodu Francije. Gasilske enote so na požar v katedrali, ki so jo začeli graditi v 15. stoletju, opozorili malo pred osmo zjutraj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Požar je izbruhnil dobro leto po požaru v pariški katedrali Notre-Dame.

Po zadnjih vesteh je gasilcem uspelo požar obvladati. Ogenj je uničil orgle v katedrali, v nevarnosti pa naj bi bila tudi ploščad, na katerih te slonijo. Gmotna škoda je velika, ni pa primerljiva s tisto, ki je nastala v lanskem požaru pariške katedrale Notre-Dame, sporočajo gasilci.

Gotsko katedralo je požar nazadnje poškodoval leta 1972. Za obnovo strehe so potrebovali več kot 13 let. Leta 2015 je v Nantesu požar poškodoval že tamkajšnjo baziliko in uničil tri četrtine strehe.

Aprila lani je požar zajel znamenito pariško katedralo Notre-Dame iz 13. stoletja, zaradi katerega se je zrušila streha, v zrak pa poslala strupene hlape staljenega svinca. Njena obnova bo trajala leta.