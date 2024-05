V požaru, ki je v četrtek okoli 4. ure v Semedeli zajel štiri osebne avtomobile, motorno kolo ter del bližnje hiše, je nastalo za 200.000 evrov škode, so danes sporočili s Policijske uprave Koper. Policisti in kriminalisti preiskujejo razloge za sum kaznivega dejanja požiga in preverjajo s požarom avtomobila sredi aprila v Jurčičevi ulici.

Na Policijski upravi Koper občane prosijo, da kakršne koli koristne podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, na številko 113 ali anonimno na številko 080 1200.