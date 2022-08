Požari pustošijo tudi v Nemčiji

Z gozdnim požarom, ki že skoraj dva tedna divja v narodnem parku na vzhodu Nemčije, se je danes borilo približno 800 gasilcev in drugih reševalcev. Požara jim še ni uspelo spraviti pod nadzor in za zdaj ne kaže, da bi se razmere izboljšale. Zaradi pomanjkanja dežja upada tudi vodostaj reke Ren, kar povzroča težave v rečnem tovornem prometu. Po besedah Thomasa Kunza iz lokalne uprave okrožja Saška Švica požar divja na območju, ki ga je mogoče nadzirati, vendar pa plameni še vedno prihajajo iz tal. Pod zemljo namreč še vedno tli, suho in trdo zemljo pa je potrebno izkopati z lopatami, da bi pogasili tlečo žerjavico.

V pomoč bi bila večja pošiljka dežja, a po napovedih nemškega meteorološkega urada tega v tem tednu še ni pričakovati.

Požar se je v narodni park Saška Švica konec julija razširil iz sosednjega narodnega parka Češka Švica na severozahodu Češke. Na češki strani so razmere po navedbah tamkajšnjih oblasti pod nadzorom.

Z ognjem pa se še naprej borijo tudi gasilci v Berlinu, ki skušajo pogasiti požar v gozdu Grunewald v nemški prestolnici, ki je izbruhnil pred štirimi dnevi zaradi eksplozije v skladišču streliva in eksploziva, ki ga uporablja policija. Razmere tam so po poročanju nemških medijev stabilne, čeprav še naprej nevarne.