Požari se bodo predvidoma še naprej širili proti jugozahodu

Požar pod Socerbom se bo tudi v prihodnjih urah po vsej verjetnosti še naprej širil proti jugozahodu. Nad Tržaškim zalivom namreč piha zmerna burja, ki je v Bregu v preteklih urah dosegla hitrost do okrog 70 km/h. Burja bo pihala tudi v prihodnjih urah in jutri. Požar se bo zato še naprej širil proti jugozahodu. Prav tako se bo v isto smer širil tudi ogromen oblak dima, ki je dosegel širino nekaj kilometrov. V glavnem bo zaobjel Tržaški zaliv, obrobje pa bo lahko delno segalo tudi do nekaterih tržaških predelov.