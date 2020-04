Pozdrav čez mrežo, posnetek namesto objema

Goričan Elija Fajt že tri leta živi v Novi Gorici.»Šest let sem zaposlen v Sloveniji in splet okoliščin je pripeljal do tega, da sem se sem tudi preselil,« pove. Odgovor na vprašanje, kako pogosto običajno prehaja mejo, se brez oklevanja glasi – vsak dan. »Zjutraj na kavo, po časopis, mimo Italije grem tudi v službo. In še: do brata ali prijateljev, mogoče ne vsak dan, a skoraj, pa še po nakupih,« našteje. Odkar je zapornica na meji padla, se je z družino nekajkrat videl ... čez mrežo. »Dobimo se na Rafutu, nedaleč stran od domače hiše, če si moramo izmenjati kako orodje ali kake manjše nakupe, ki jim jih predam čez mrežo ali pa oni meni,« razkrije Elija. Kot v časih, za katere smo mislili, da so dokončno mimo.

Ko smo že mislili, da smo z njo odpravili, jo je virus ponovno priklical na plano. Vzniknila je povratniška, koronavirusna, pandemična meja. Za marsikoga, ki živi v obmejnem prostoru, je to neprijetna novica.Ničkoliko je namreč ljudi, ki v normalnih okoliščinah iz takih ali drugačnih razlogov vsakodnevno prehajajo to »črto«. Običajni družinski, ljubezenski, človeški stiki, ki jih navadno meja ne ovira, so zato začasno prekinjeni ali vsaj spremenjeni.

Ko je prišla na dan novica, da bodo omejili čezmejno gibanje, je še zadnjič obiskal starše. »Rekel sem, da skupaj spijemo še zadnje pivo,« smeje pove, »bilo je v ponedeljek, v sredo pa so zaprli mejo.« Elija ne verjame, da se bo trenutno stanje kaj kmalu spremenilo. »Najbrž bo to zadnji ukrep, ki ga bodo odpravili,« meni. Sicer pa ocenjuje, da se jim v Sloveniji godi bolje kot v Italiji, saj je tam manj omejitev, zdi pa se mu tudi, da se na strani meje, kjer živi, nekoliko bolj držijo predpisanih omejitev. Fajt je zaposlen v podjetju, ki izdeluje LED luči: zaradi italijanskega zaprtja nenujnih gospodarskih dejavnosti imajo nekaj težav s pridobivanjem materiala, saj je večina dobaviteljev v Italiji, pove, razen tega pa zaenkrat še niso zabeležili hujših posledic v prometu, so pa opazne razlike v naročilih iz raznih držav. V Skandinaviji in Nemčiji businness as usual, iz Velike Britanije pa je bil nekajtedenski molk, »iz dneva v dan je vse potihnilo,« pove.

Rojstvo prvega vnuka je nedvomno težko pričakovan dogodek. »Čuden primer se nam je zgodil,« pove naš donedavni odgovorni urednik Aleksander Koren, ki je pred nekaj tedni postal dedek.»Najina hči Kaja živi v Sloveniji, kjer je tudi rodila. A zaradi omejitev gibanja vnukinje še vedno nismo videli,« pove Koren. »Majhna tolažba je ta, da smo v vsakodnevnem stiku, prejeli smo veliko fotografij, pa tudi kak video. Dojenčica je zelo lepa, ni pa še najbolj zgovorna,« se še pošali.Ob rojstvu je pomoč starih staršev dobrodošla, toda tokrat – vsaj v kratkem – ne bo prišla v poštev. »V načrtu je bilo, da bi nona priskočila na pomoč, a žal se tudi to ne bo izšlo, vsaj do preklica omejitev. Moramo pač počakati na boljše čase,« še komentira Koren. Kdaj bodo ti prišli, še ni znano.»V Rimu na tovrstne čezmejne problematike sploh ne pomislijo,« ocenjuje.

Z mejo pa je na dan prigomazela tudi nestrpnost, opaža konzulka Republike Slovenije v Trstu Tanja Mljač, ko beseda nanese na srhljiv dogodek pred veliko nočjo, ko je pri Sežani neznanec italijanskemu državljanu grozil z motorno žago. »Prav zaskrbelo me je.« Vse odkar so pred dobrim mesecem dni, točneje 11. marca, zaprli maloobmejne prehode, na mejnih prehodih, ki so ostali odprti, pa začeli izvajati kontrole za omejitev gibanja z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa, telefon na slovenskem konzulatu v Trstu neprestano zvoni. »Pred petimi minutami me je nekdo poklical, če lahko gre po bencin,« pove konzulka. Ob tovrstnih prošnjah za prehod meje, ki seveda niso utemeljene, pa prejemajo tudi take, za katere se izkaže, da so res nujne in utemeljene, kot so lahko nekateri družinski razlogi.»Rešujemo tako rekoč od primera do primera, z imenom in priimkom, klici pa prihajajo tako iz Italije kot iz Slovenije. Obravnavali smo primer osebe, ki v Italiji končuje prestajanje zaporne kazni in so iz družine hoteli ponj, a so na prefekturi ocenili, da to ni utemeljen razlog, ker povezave javnega prevoza niso povsem ukinjene,« še navede konzulka, ki sicer pozitivno ocenjuje sodelovanje z organi na obeh straneh meje, pristojnimi za reševanje teh vprašanj.