Pozdravili prvi let na novi povezavi med Zürichom in Ljubljano

Na ljubljanskem letališču, kjer se je zaradi stečaja Adrie promet v zadnjem obdobju zmanjšal, so danes pozdravili prvi let na novi povezavi letalskega prevoznika Swiss Airlines med Zürichom in Ljubljano. Gre za vzpostavitev prve od vrste letalskih povezav, ki so bile prekinjene, kmalu pa bodo na vrsti še druge.

Letalski prevoznik Swiss Airlines bo lete z ljubljanskega letališča v Zürich sprva ponujal petkrat tedensko. Z zimskim voznim redom od 27. oktobra dalje pa bosta Ljubljana in Zürich povezana vsak dan.

S stečajem Adrie Airways so na ljubljanskem letališču izgubili osem od 29 rednih destinacij. Pričakujejo, da bo mreža poletov v celoti obnovljena v letu in pol. Od petih najpomembnejših destinacij, ki so jih izgubili, se po hitri nadomestitvi letov v Zürich, Frankfurt, München in Bruselj, nadejajo še čimprejšnje vzpostavitve povezave z Dunajem. Letalski prevozniki, ki že letijo z ljubljanskega letališča, pa so okrepili svojo prisotnost in povečali kapacitete.Tako se je povečalo število letov za Pariz, Varšavo in Beograd.