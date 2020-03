Pozeba povzroča škodo

Nizke temperature ter mrzel in močan veter ponekod že povzročajo škodo na kmetijskih površinah. V Sloveniji bodo škodo utrpeli sadjarji v več predelih države. Temperature so se marsikje spustile pod ničlo, ponekod tudi piha mrzel in močan veter. Kolikšna je prizadetost sadnega drevja, bo bolj jasno ob koncu tedna, ko bodo višje temperature pokazale dejansko stanje.

Nekaj sadnih vrst bo zagotovo utrpelo precejšnjo škodo tudi na goriškem in obalno-kraškem območju, menijo slovenski strokovnjaki. Pridelek marelic in breskev bi lahko bil na posameznih lokacijah več kot polovico manjši, bolje pa bodo škodo lahko tudi pri njih ocenili v naslednjih dneh.

V Vipavski dolini naj bi bile marelice manj prizadete, ker so sadovnjaki predvsem na pobočjih, meni tamkajšnja kmetijska svetovalka. V Goriških Brdih pa so prizadeti predvsem sadovnjaki breskev, zlasti tisti v nižjih legah na območju Vipolž, Dobrovega in Neblega, opozarjajo strokovnjaki. V vinogradništvu, poljedelstvu in zelenjadarstvu pa na srečo trenutno ni večje škode.

Medtem napovedi za prihodnje ure niso spodbudne. Burja se bo namreč še okrepila in v sunkih na Tržaškem lahko dosegla hitrost okrog 120 km/h. Nizke temperature bodo vztrajale še nekaj dni, ponoči in jutri pa v krajih nad okrog 400 metrov tudi ni izključeno, da bo lahko občasno rahlo naletaval sneg.