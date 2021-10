Pozitiven en bris na 200

Delež pozitivnih brisov v Italiji je padel na 0,5 odstotka, pozitiven je bil en bris vsakih 200 opravljenih. Ob največjem številu dnevnih testiranj doslej - opravili so jih 506.043 - so potrdili 2732 novih okužb. Na upad deleža pozitivnih testov je vplivalo tudi večje število opravljenih hitrih antigenskih testov za pridobitev covidnega potrdila. Kakorkoli gre za razveseljive podatke. Predsednik višjega zdravstvenega sveta Iss Brusaferro je med drugim komentiral, da se stanje počasi in postopno izboljšuje. Upad števila okužb pa je prisoten v vseh starostnih kategorijah, je dodal.

V Italiji je danes umrlo 42 covidnih bolnikov, aktivnih primerov okužbe pa je 78.522, kar je 846 manj kot včeraj.

Incidenca okužb se je v zadnjem tednu znižala na 29 vsakih 100.000 prebivalcev, reprodukcijsko število (Rt) pa se je ustavilo pri 0,85, kar je pod kritično stopnjo 1,0 in potrjuje, da epidemija slabi.

Zmanjšuje se tudi število hospitalizacij že tretji dan zapored. Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 2445 covidnih bolnikov, kar je 34 manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa potrebuje 357 covidnih bolnikov, dva manj kot včeraj.