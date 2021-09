Pozitiven le en test na 64 oz. kar na 1666 brisov

V FJK so danes ob 4100 PCR testiranjih potrdili 64 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,56-odstoten. Opravili so tudi 8189 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 5 novih okužb (delež 0,06-odstoten). Pozitiven je bil torej le en PCR test na 64 in en hitri antigenski test na 1666. Gre v primeru PCR testov za razmeroma dobre podatke, ki pa so v primeru hitrih antigenskih testov naravnost presenetljivi. Razloge pa gre po vsej verjetnosti iskati v dejstvu, da hitri antigenski test opravlja v glavnem zdrava populacija skoraj izključno iz potrebe po covidnem potrdilu.

Danes ni umrl noben covidni bolnik. Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 45 bolnikov s covidom-19, eden manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa potrebuje 8 bolnikov, prav tako eden manj.

Od začetka pandemije je umrlo 3817 covidnih bolnikov, in sicer 822 v Trstu, 2022 v Vidmu, 679 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 108.411 ljudi, klinično zdravih je 80, v samoizolaciji pa je 1075 ljudi.