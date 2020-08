Pozitiven varnostnik v hrvaškem Saboru

Z novim koronavirusom se je okužil tudi varnostnik v hrvaškem Saboru, poroča časopis La voce del popolo. Za testiranje se je konec tedna odločil sam, potem ko je zaznal simptome covida-19. Zdravstvene oblasti so preverile njegove kontakte, on pa je trenutno v samoizolaciji. Skladno z navodili hrvaškega narodnega inštituta za javno zdravje so zdravstveni operaterji razkužili parlamentarne dvorane, parlamentarce, ki so bili v stiku z okuženim, pa bodo zamenjali kolegi, ki so bili na dopustu, je sporočil tiskovni urad.