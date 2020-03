Poziv gorskih reševalcev in planinskih društev

Gorska reševalna zveza Slovenije in planinska društva v času epidemije opozarjajo pred aktivnostmi v gorah, posebej v visokogorju, kjer je večja možnost poškodb. Podoben poziv, vključno z izleti v naravo, so v preteklih dneh med drugim objavili tudi gorski reševalci iz FJK, ob sicer že itak veljavni prepovedi oz. strogih omejitvah.

Medicinsko osebje in civilna zaščita v tem času delujejo na meji zmogljivosti, zato bi jih morebitne gorske nesreče še dodatno obremenile, sporočajo. Razmere v gorah pa so še vedno zelo zahtevne in nevarne. V primeru gorske nesreče in reševanja s helikopterjem, bi bil med drugim transport ponesrečenca v primeru suma na okužbo s koronavirusom težko izvedljiv. Vse državljane zato pozivajo k odgovornemu ravnanju.