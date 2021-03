Poziv Janši naj prisluhne prebivalcem ob meji

Novi ukrepi, ki jih napoveduje Slovenija za prehajanje mej, začenši s testi za čezmejne delavce, starše, dijake in dvolastnike, bodo znova prizadeli ljudi, ki živijo v mejnem prostoru v FJK ter slovenski in hrvaški Istri. V to je prepričan predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul, ki je danes pisal predsedniku slovenske vlade Janezu Janši. Tremul popolnoma razume skrb za zajezitev pandemije, pravi pa, da bi lahko Ljubljana pri svojih ukrepih, ki naj bi stopili v veljavo 15. marca, upoštevala tudi vsakdanje življenje čezmejnih delavcev, šolarjev, dijakov in njihovih staršev. Prepričan je, da so vezi med Furlanijo Julijsko krajino ter slovensko in hrvaško Istro močnejše od vezi med FJK in Venetom.

Predsednik krovne organizacije italijanske skupnosti v pismu, ob težavah čezmejnih delavcev, izrecno opozarja na šolarje in dijake, ki se vsak dan vozijo s hrvaškega v slovenski del Istre, s podobnimi problemi pa se soočajo tudi tisti Slovenci, ki obiskujejo šole na Tržaškem oz. italijanski državljani, ki obiskujejo šole v Sloveniji. Skratka, nov ukrep zadeva več tisoč ljudi. Tremul upa, da bosta Janša in slovenski notranji minister Aleš Hojs prisluhnila obmejnemu prebivalstvu.