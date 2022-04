Poziv k nujni evakuaciji z območja tovarne Azovstal

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je danes pozvalo k nujni evakuaciji ljudi z območja tovarne Azovstal v Mariupolu. Poudarili so, da so razmere v tovarni »obupne«. Kijev medtem poroča tudi o novi izmenjavi vojnih ujetnikov z Rusijo. Ta je izpustila 19 Ukrajincev.»Azovstal je tarča stalnega ruskega bombardiranja, čeprav se je tja zateklo veliko civilistov. Ukrajinci ne zaupajo ruskim silam, bojijo se, da bodo deportirani, ubiti. Nujno je treba vzpostaviti humanitarni koridor iz tovarne Azovstal z zagotovili, da bodo ljudje varni,« je ukrajinsko zunanje ministrstvo zapisalo na Twitterju.

Dodali so, da so razmere na območju jeklarne »obupne«. »Več sto civilistov, otrok in poškodovanih borcev je ujetih v tovarni. So skoraj povsem brez hrane, vode in nujnih zdravil,« so poudarili na ukrajinskem ministrstvu.

V obleganem mestu je sicer okoli 100.000 ljudi, je še povedal Bojčenko. Na evakuacijo iz Mariupola čaka okoli 200 ljudi, a avtobusi do sredine popoldneva niso prišli. V sredo so evakuirali okoli 80 ljudi, je dejal župan. Poudaril je, da ne glede na izjave ruskih oblasti »mesto je in ostaja ukrajinsko«.