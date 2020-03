Poziv teroristom naj ne potujejo v Evropo in naj si umivajo roke

Teroristi Islamske države (IS) ne bodo potovali v Evropo in si bodo umivali roke, če bodo res upoštevali opozorila Islamske države. Islamska država je namreč v terorističnem mediju Al Naba objavila opozorilo, naj se izogibajo Evrope in si nekaj časa raje bolj umivajo roke, kot pa podajajo v nove teroristične podvige proti zahodnemu svetu.

Islamska država svetuje vsem, ki so okuženi s koronavirusom, naj se izogibajo območij pod nadzorom IS za zaščito zdravja drugih in za izpolnitev svete dolžnosti varovanja pred boleznimi. Teroristom svetuje tudi, naj za vsak primer pokrijejo usta, ko zehajo ali kihajo.

Vojni v Siriji in Jemnu onemogočata ugotavljanje natančnejšega števila okužb, Afrika, kjer je IS skupaj s povezanimi skupinami dejavna, pa za zdaj nima večjih težav s koronavirusom, o okužbah sicer že poročajo v državah kot so Afganistan, Alžirija, Egipt, Indija, Indonezija, Irak in Filipini.