Italijanska agencija za zdravila (Aifa) je prižgala zeleno luč za poživitveni odmerek cepiva za najstnike od 12. do 15. leta starosti. Skladno s starostno kategorijo od 16. do 17. leta in za občutljive kategorije, bo uporabljeno cepivo Comirnaty oz. Pfizer BioNTech.

Prejeli pa ga bodo najmanj štiri mesece po zaključenem cepilnem ciklusu oz. drugem odmerku.