Pozno sinoči rešili tri pohodnike v težavah med sestopom z Višarij

Gorski reševalci iz Rablja in reševalci finančne straže so pozno sinoči rešili tri mlade pohodnike, ki so se znašli v težavah med sestopom z Višarij. Reševalna akcija se je zaključila ob 22. uri. Trije osemnajstletniki iz Krmina in Korna so med sestopom z Višarij zgrešili pot in jih je ujela tema. V izrazitih zimskih razmerah so obstali na gozdni stezi, ki se z Višarij spušča proti Ovčji vasi. Nadaljnji prehod jim je onemogočil visok snežni zamet, ki ga je povzročil plaz. Poklicali so reševalce, slednji so njihov točen položaj ugotovili z aplikacijo SMS locator.

Reševalci, ki so mladeniče dosegli na smučeh, so jim nudili krplje za hojo po visokem snegu. Nato so jih privezali ter jih varno pospremili v dolino.